شكرا لقرائتكم خبر استحقاق المستفيد في حساب المواطن يرتفع 73% إلى 720 ريالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيس في حساب المواطن من 417 ريالا إلى 720 ريالا، بزيادة مقدارها 303 ريالات، تمثل نسبة زيادة 73%، وذلك بعد التوجيه الكريم باستمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر (أبريل ـ يوليو 2023).

ويأتي التوجيه الكريم الأخير استمرارا للتوجيه الملكي الصادر في يوليو من 2022 الذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022 إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في يناير 2023، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي 2023 والذي استمر لشهر مارس الماضي.

وأوضح برنامج «حساب المواطن» في بيان أمس، أنه أودع 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين، بعد التوجيه الكريم المتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر مقبلة وحتى دفعة شهر يوليو 2023؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، مبينا أنه وفقا لذلك سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيس 720 ريالا عوضا عن 417 ريالا.

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري شكره للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما أولوه من اهتمام ودعم لحماية المواطنين من الأسر المستحقة من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، مؤكدا أن التسجيل في البرنامج لا يزال قائما لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط ca.gov.sa.

وأوضح مدير عام برنامج «حساب المواطن» أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين بلغ 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 156 مليار ريال، موضحا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1841 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 621 ألف مستفيد.