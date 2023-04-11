شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين السعودية للمحامين وغرفة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسعى الاتفاقية إلى عقد البرامج التدريبية المتخصصة في التنظيمات المتعلقة بقطاع الأعمال وقطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتنسيق مع الغرفة، والمشاركة في استطلاع مرئيات العموم لمشروعات الأنظمة واللوائح، ووضع آلية لتلقي ملاحظات ومقترحات رجال الأعمال وقطاع الأعمال حيال الصعوبات التي تواجههم في جوانب المهنة، كما تسعى الاتفاقية إلى عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض وورش العمل المتعلقة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية في مقر غرفة مكة المكرمة، ونشر المعرفة والثقافة القانونية لقطاع الأعمال ورجال الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين السعودية للمحامين وغرفة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.