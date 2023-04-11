نشر وثيقة رخصة ترددات شبكة الاتصالات للنطاق 450 ميجاهرتز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن نشر وثيقة معلومات رخصة ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز، التي تعد إحدى مخرجات خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023م.

وأشارت الهيئة إلى أن توفير الترددات اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات متخصصة على المستوى الوطني يأتي بهدف تلبية متطلبات الجهات المدنية من أنظمة الاتصالات اللاسلكية في مختلف القطاعات - كقطاع النفط والغاز، والبتروكيماويات، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأوضحت الهيئة أنها عقدت العديد من ورش العمل مع مختلف الجهات المحلية والدولية لدراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الاتصالات اللاسلكية ليتم تلبيتها عن طريق شبكة الاتصالات المتخصصة، مشيرة إلى أن تلبية هذه الاحتياجات سيسرع من تبني التطبيقات الذكية للجهات وأتمتة أعمالها، بالإضافة إلى نشر تطبيقات إنترنت الأشياء للاتصال والاستشعار والمراقبة والتحكم.

وسبق وأن نشرت الهيئة وثيقة استطلاع مرئيات العموم حيال وثيقة معلومات الرخصة خلال العام الماضي 2022م، وتعلن الآن عن طرحها للوثيقة النهائية لمعلومات رخصة ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة من الجهات المؤهلة هو يوم الأحد 9 يوليو 2023.

ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على الوثيقة عبر الرابط التالي: https://www.cst.gov.sa/ar/services/spectrum/Documents/450MHZ.pdf.