شكرا لقرائتكم خبر الترخيص لـ237 مسجلا عقاريا لأعمال التسجيل العيني للعقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للعقار الترخيص لـ 237 مسجلا عقاريا، للقيام بأعمال التسجيل العيني للعقار، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التأهيلية التي تعد أحد شروط المسجل العقاري في نظام التسجيل العيني للعقار.

ويمثل هذا العدد الدفعة الأولى من المسجلين العقاريين الذين تم تأهيلهم للقيام بأعمال التوثيق للتصرفات العقارية من خلال منصة التسجيل العيني، وسيتم خلال الفترة المقبلة تأهيل العدد الكافي من المسجلين لإنجاز مشروع السجل العقاري.

وبحسب نظام التسجيل العيني للعقار، يشترط في المسجل العقاري أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار، وأن يكون حاصلا -على الأقل - على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وألا يكون سبق وأن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، إضافة إلى أي شرط آخر تحدده اللائحة.

ويأتي ذلك ضمن جهود «الهيئة» في تأهيل المسجلين العقاريين، وذلك من خلال تطوير وتحسين جودة عمل المسجلين العقاريين عبر توفير الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والتدريب المستمر لهم من خلال المعهد العقاري السعودي، والعمل على تحديث الأنظمة والبرامج التدريبية المستخدمة، وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بتسجيل العقارات وتحديد ملكيتها، وتفعيل الرقابة على عمل المسجلين العقاريين لضمان جودة الخدمات التي يقدمونها لملاك العقارات والمتعاملين في القطاع العقاري.

ويعمل المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، على توفير التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنحهم رخصا وشهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري.

يذكر أن «الهيئة» أعلنت مؤخرا بأن حي الفلاح في مدينة الرياض سيكون أول المناطق المستفيدة من «السجل العقاري» وفق آليته المُحدثة، وذلك ابتداء من 17 شوال من العام الحالي 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م، وأن اختيار الحي جاء وفقا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعا عن بقية الأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى خلال هذا العام.

يشترط في المسجل العقاري:

