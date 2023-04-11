3 أهداف لاستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية المعاد تنظيمها 2023 - 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح البنك الإسلامي للتنمية أن استراتيجية البنك المعاد تنظيمها 2023 - 2025، تعتمد على 3 أهداف شاملة وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال ركيزتين رئيسيتين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

واتخذ البنك الإسلامي خطوة استباقية نحو مواجهة جائحة COVID-19 والعقبات الناتجة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إعادة التنظيم الاستراتيجي في الاجتماع السنوي السادس والأربعين للبنك في أوزبكستان في سبتمبر 2021.

وخلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين للبنك الذي عقد في شرم الشيخ في يونيو 2022، تمت الموافقة على الاستراتيجية المعدلة من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.

وأعلن البنك أخيرا أنه نتج عن الاستراتيجية المعاد مواءمتها 2023 - 2025 عملية شاملة وتشاركية، تضمنت العديد من المساهمات من أكثر من 150 موظفا بالبنك وكياناته ومشاورات مع أصحاب المصلحة في الدول الأعضاء، حيث ترتكز الاستراتيجية المعاد تنظيمها على ثلاثة أهداف شاملة: تعزيز الانتعاش، معالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الأخضر.

وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال ركيزتين رئيسيتين على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2023-2025)، أولا: تطوير بنية تحتية خضراء ومرنة ومستدامة، ثانيا دعم تنمية رأس المال البشري الشاملة من خلال المشاريع ومبادرات تنمية القدرات.

وأكد التزامه بالتنمية بأن يصبح أكثر استجابة وكفاءة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم والاستراتيجية المعاد تنظيمها هي استراتيجية مقنعة لمستقبل مستدام، يوفر إرشادات حاسمة للبنك الإسلامي للتنمية لدعم الدول الأعضاء فيه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025.

وشدد على أهمية التركيز على البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة أمر حاسم لمواجهة تحديات الأزمات الأخيرة، والتزام البنك بتطوير البنية التحتية الخضراء سيقطع شوطا طويلا نحو معالجة هذه المشكلة، فضلا عن القضايا الأخرى المتعلقة بجودة واستدامة البنية التحتية للدول الأعضاء.

استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية المعاد تنظيمها:

التنفيذ على مدى 3 سنوات (2023-2025)

3 أهداف شاملة:







تعزيز الانتعاش.



معالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود.



دفع عجلة النمو الاقتصادي الأخضر.







تطوير بنية تحتية خضراء ومرنة ومستدامة.



دعم تنمية رأس المال البشري الشاملة من خلال المشاريع ومبادرات تنمية القدرات.



ركيزتان رئيستان: