شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم.. البورصة المصرية إجازة يومى الأحد والإثنين القادمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 10-4-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان البورصة المصرية إجازتها الأسبوع المقبل يومي الأحد والأثنين، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

البورصة المصرية إجازة يومى الأحد والإثنين بمناسبة عيدى القيامة وشم النسيم

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يومي الأحد، والإثنين الموافق 16، 17 أبريل الجاري، إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أسعار الكعك والبسكويت في الأسواق لعيد الفطر عام 2023

يرصد الخليج 365 تفاصيل أسعار الكعك والبسكويت في الأسواق خلال الأيام الحالية وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2023، وفي سياق السطور التالية نرصد متوسط أسعار الكعك والبسكويت بأشكاله المختلفة في الأسواق.

أسعار النفط تسجل 85.05 دولار لبرنت و80.67 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعارالنفط اليوم الاثنين 85.05 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.67 دولار.

"الاتصالات": مصر تحقق نموا فى استثمارات الشركات الناشئة بنسبة 3-4%

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات التكنولوجية الناشئة وذلك ضمن فعاليات "يوم الشركات الناشئة.. تواصل مستمر" الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية - قصر السلطان حسين كامل، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، وتذليل العقبات التى تواجه رواد الأعمال.

أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الاثنين 10 أبريل 2023

فتح سوق الذهب في مصر تداولات اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، على استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة في سوق الصاغة حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2165 جنيها في حين شهد سعر الذهب عالمياً انخفاض قرب مستوى 2000 دولار.

وزيرا السياحة والنقل يتابعان آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بمصر

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر والتأكد من عدم وجود أى معوقات تحول دون تنفيذ هذه الاستراتيجية.

صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.078 مليار جنيه.