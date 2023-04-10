أخبار البورصة اليوم الإثنين 10-4-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 10-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.078 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمهندس للتأمين، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.078 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.5 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.24%، والعرب على 8.37%، واستحوذت المؤسسات على 27.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 60.5 مليون جنيه، 123.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 155.8 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 20031 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 6932 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2948 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 1.2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 30.2 ألف سهم، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 393.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية 40 ألف سهم، مليون سهم، 907.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 13.2 ألف سهم.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء 6 ملايين سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأحد، فيما باعت الشركة القابضة المصرية الكويتية 49.045 ألف سهم بنسبة 0.0044% من رأس مال لشركة، لتبيع بذلك كامل رصيد أسهم الخزينة بالشركة.

ماكرو جروب

قالت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، إن الشركة تستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات خلال العام الجاري، عن طريق الحفاظ على نسبة نمو متوقعة للمبيعات تتراوح بين 25-30%، مقارنةً بنفس النسب المحققة في السنوات الماضية، وطبقًا للموازنة المستهدفة للشركة.