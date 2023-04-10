شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الكعك والبسكويت في الأسواق لعيد الفطر عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 تفاصيل أسعار الكعك والبسكويت في الأسواق خلال الأيام الحالية وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2023، وفي سياق السطور التالية نرصد متوسط أسعار الكعك والبسكويت بأشكاله المختلفة في الأسواق، وهذه الأسعار تتغير بحسب الشركة المنتجة وكذلك بحسب المنطقة. أسعار الكحك في مصر لعيد الفطر 2023: أسعار الكحك في مصر لعيد الفطر 2023: كحك سادة بسعر 90 جنيها لوزن النصف الكيلو، و170 جنيها للكيلو. كحك ملبن بسعر 90 جنيها لوزن النصف الكيلو و170 جنيها للكيلو. كحك عجمية بسعر 90 جنيها لوزن النصف الكيلو و170 جنيها للكيلو. كحك مشكلت بسعر 95 جنيها لوزن النصف الكيلو. و180 جنيها للكيلو. كحك عين جمل بسعر 115 جنيها لوزن النصف الكيلو و220 جنيها للكيلو. كحك فسدق بسعر 125 جنيها لوزن النصف الكيلو. و240 جنيها للكيلو.

أسعار البسكويت في مصر لعيد الفطر 2023 أسعار البسكويت في مصر لعيد الفطر 2023 بسكويت سادة 75 جنيها لوزن النصف الكيلو و140 جنيها للكيلو. بسكويت برتقال 75 جنيها لوزن النصف الكيلو. و140 جنيها للكيلو. بسكويت جوز هند 75 جنيها لوزن النصف الكيلو و140 جنيها للكيلو. بسكويت شوكولاتة بسعر 80 جنيها لوزن النصف الكيلو و150 جنيها للكيلو. بسكويت مشكل 80 جنيها لوزن النصف الكيلو. و150 جنيها للكيلو.