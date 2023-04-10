شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: ننفذ حالياً برنامج حفر موسعا بالتعاون مع الشركاء الأجانب لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء أكد الملا أهمية استمرار التعاون والتكامل القائم بين كل أطراف الصناعة سواء الدول أو الشركات العاملة فى المنطقة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية خلال فترة التحول الطاقى، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى التى تعمل فى المنطقة لديها فرص لتحقيق نجاحات كبيرة فى ظل هذا التعاون واستغلال الامكانات المتاحة لدى كل الأطراف لدعم تحقيق الاكتشافات وتنميتها وأن أكبر عامل جاذب للاستثمارات هو الجدوى الاقتصادية والتى تعد المحرك الرئيسى لاتخاذ أى قرار بتنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن مشروعات إسالة الغاز تمثل أحد الحلول الجيدة لتجارة الغاز المسال بشكل آمن واستغلال الوقت المتبقى فى مرحلة التحول الطاقى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الغازية.
وأشار الملا إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل منصة مهمة لتبادل المعلومات والحوار البناء بين أطراف الصناعة والمعنيين بالأمر وزيادة الأعمال والأنشطة المشتركة ودعم التعاون والتكامل الإقليمى والدولى ، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعى يعد أهم وقود خلال مرحلة التحول الطاقى وجهود خفض الانبعاثات والتوجه نحو استخدام الطاقات النظيفة.
كما تم خلال اللقاء استعراض أنشطة التعدين فى مصر فى ضوء قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية مروراً بتطوير النظام المالى ونظام التراخيص بما يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية.
ومن جانبه أكد السفير البريطانى على متانة العلاقات بين البلدين والتى نتج عنها تحقيق العديد من النجاحات المشتركة فى الكثير من المجالات وخاصة مجال البترول والغاز ، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز التى ترغب فى استعراض ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.