شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الاثنين 10 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح سوق الذهب في مصر تداولات اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، على استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة في سوق الصاغة حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2165 جنيها في حين شهد سعر الذهب عالمياً انخفاض قرب مستوى 2000 دولار.

أسعار السبائك اليومأسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6185 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12370 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 24740 جنيها وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 49480 جنيها وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 76941 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1856 جنيها.

عيار 24 يسجل 2474 جنيها.

الجنيه الذهب 17320 جنيها.

اونصة الذهب 2000 دولارات.

أسعار الذهب عالمياً تراجعت أسعار الذهب للتداول ما دون المستوى 2000 دولار للأونصة مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد بيانات التوظيف الأمريكية الأفضل من المتوقع التي صدرت الأسبوع الماضي التي زادت من احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير جولد بيليون وتشهد أسواق الذهب الفورية انخفاض خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ليتداول وقت كاتب التقرير عند المستوى 2000.61 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاث جلسات عند 1988.76 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% وشهدت تسجيل أعلى مستوى منذ مارس 2022 عند 2032.07 دولار للأونصة، واستقرت التداولات معظم فترات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

تقرير الوظائف الحكومي عن القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة عن شهر مارس أظهر ارتفاع في أعداد الوظائف الجديدة بمقدار 236 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة المعدلة 326 ألف، كما تراجع معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%.

ساهمت البيانات في عودة التوقعات إلى التزايد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة مجدداً خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، وأظهرت أداة مراقبة البنك الفيدرالي احتمال بنسبة 63.4% أن البنك متجه لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واحتمال بنسبة 36.6% بتثبيت أسعار الفائدة، وفق gold Bullion.

أدت هذه الاحتمالات إلى تماسك الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ليضغط بشكل سلبي على الذهب ويدفعه إلى التداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة مع بداية الأسبوع، وشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية تذبذب خلال تداولات اليوم الاثنين بالقرب من مستويات اغلاق الجمعة الماضية، بينما قد سجل انخفاض بنسبة 0.8% خلال الأسبوع الماضي وهو الانخفاض الأسبوعي السادس على التوالي.