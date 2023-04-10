شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 900 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 16835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2917 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 20102 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 6939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2946 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4439 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3493 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.71 مليون وثيقة بدلًا من 2.705 مليون وثيقة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 1.2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 30.2 ألف سهم، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 393.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية 40 ألف سهم، مليون سهم، 907.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 13.2 ألف سهم.

وأعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء 6 ملايين سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأحد، فيما باعت الشركة القابضة المصرية الكويتية 49.045 ألف سهم بنسبة 0.0044% من رأس مال لشركة، لتبيع بذلك كامل رصيد أسهم الخزينة بالشركة.

في سياق منفصل قالت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، إن الشركة تستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات خلال العام الجاري، عن طريق الحفاظ على نسبة نمو متوقعة للمبيعات تتراوح بين 25-30%، مقارنةً بنفس النسب المحققة في السنوات الماضية، وطبقًا للموازنة المستهدفة للشركة.