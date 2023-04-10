الذهب يهبط 15 جنيها مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، حيث هبط الجرام 15 جنيهًا مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، مع تراجع المعدن عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.50%، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.