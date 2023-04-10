شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة &e الإماراتية تستحوذ على 50% فى Careem Super App بـ400 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجموعة &e الإماراتية إنها استحوذت على حصة 50.03% في Careem Super App وذلك من خلال توقيعها لاتفاقية ملزمة مع Uber بـ 400 مليون دولار حسبما نقلت CNBC.

هذا وسوف يتم فصل أعمال شركة Careem الخاصة بخدمات سيارات الأجرة والمملوكة بالكامل لشركة Uber من تطبيق Careem Super App بينما ستبقى مساهمة في التطبيق.

وسيواصل العملاء استعمال خدمات سيارات الأجرة وجميع خدمات التطبيق الأخرى من خلال تطبيق واحد فقط وهو .Careem Super App