بداية التعاملات.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "المال" أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة .

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في مصر أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أب و ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.