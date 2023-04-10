بداية التعاملات.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -
نشر موقع "المال" أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة .
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
طرح سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سجل سعر الدولار في مصر أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
شهد سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك أب و ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
قدر سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
طرح سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.