سعر الدولار اليوم الاثنين 10-4-2023 بالبنوك المصرية

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-4-2023 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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