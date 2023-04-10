شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد الأعمال الجارية بالمشروعات السكنية وأعمال المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال الجارية بعددٍ من المشروعات بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة المرور على ( مجاورات التجمع الأول - دار مصر القرنفل - سكن مصر غرب الجامعات - ومشروعات المرافق بمنطقة الامتداد).

واستهل المهندس عبدالرءوف الغيطى، جولته بتفقد المجاورتين الثالثة والسادسة بالتجمع الأول بصحبة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، للوقوف على مستوى أعمال ( النظافة – الزراعة – والطرق ..)، موجهاً بضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات.

واستكمل الغيطي، الجولة بالتجمع الأول بالمرور على مشروع دار مصر القرنفل، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل المشروع، وأيضاً الاهتمام بالزراعة ومرمات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات " مرافق - كهرباء – غاز .. "، مشدداً على ضرورة متابعة أي مخالفات بالمشروع للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري به.

وواصل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الجولة، بالمرور على مشروع سكن مصر أرض المعارض بصحبة المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من تنسيق الموقع، وأالطرق والزراعة ليتم تسليم الوحدات للحاجزين، كما تفقد مشروعات المرافق ببيت الوطن بالامتداد الشرقي.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، بعض أعمال المرافق بالمدينة ومنها أعمال تنفيذ محطات الصرف الصحي والخطوط الملحقة بها بمنطقة الامتداد حيث يتم تنفيذ خطوط انحدار بأقطار مختلفة ( 250 مم : 2500مم ) بإجمالى أطوال 40 كم، والتي تقوم بنقل مياه الصرف الصحي لبيت الوطن إلى محطة الصرف الصحي رقم 4 لتقوم بدورها بنقل تصرفات الصرف الصحى بمنطقة بيت الوطن إلى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة، وتعتبر محطة الصرف رقم 4 ضمن أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة.

واستكمل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الجولة بالمرور على أعمال تنفيذ محطات روافع الصرف الصحى بمنطقة الامتداد "منطقة الأندلس "، حيث يتم تنفيذ الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى رقم 11، وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة.