رئيس التنظيم والإدارة يشكر الرئيس على تجديد الثقة ويتعهد بمواصلة الإصلاح الإدارى

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القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة فيه رئيسا للجهاز، مجددا العهد على مواصلة جهود الإصلاح الإداري.

ووجه رئيس الجهاز الشكر للرئيس أيضا على دعمه لكافة قضايا الإصلاح الإداري وإيلاء رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة أهمية خاصة.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يمر بمرحلة فارقة في تاريخه، حيث يعد انتقال دواوين الوزارات وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية بمثابة نقلة نوعية في طريقة ادارة الجهاز الاداري وتحسين بيئة العمل، مشيرا إلى أن جهود الإصلاح الإداري التي بدأت بوضع خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة في عام 2014، - مشيرًا الى ان جهود الاصلاح الاداري في الفترة الماضية - والتي هي بمثابة إعادة ترتيب البيت من الداخل Back office - ساهمت كثيرا في تيسير عملية الانتقال، موضحاً أن الجهود التي بذلت حتى الآن في طريق إصلاح الجهاز الإداري للدولة كثيرة، ولكنها خطوة على طريق الإصلاح التي يعززها إيمان قيادة سياسية واعية بأهمية الإصلاح والتطوير والاستثمار في البشر.

من الجدير بالذكر أن الدكتور صالح الشيخ هو استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشغل سابقا عدة مناصب أكاديمية منها مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بذات الكلية، ورئيس قسم الإدارة العامة والقائم بأعمال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، ويشغل حاليا نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية.

كما شغل عدة مناصب عامة منها مستشار وزير التنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري.

وشغل أيضا عضوية العديد من اللجان منها لجنة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، ولجنة إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية وغيرها، بالإضافة إلى العديد من اللجان في عدد من الجهات.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يشغل حاليا الدكتور صالح الشيخ منصب نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالانتخاب ممثلا لجمهورية مصر العربية، ونائب رئيس الجمعية الأفريقية للإدارة العامة بالانتخاب أيضا، وعضو مجلس إدارة دورية الأمن القومى والاستراتيجية التي تصدر عن أكاديمية ناصر العسكرية، ورئيس مجلس إدارة مجلة التنمية الإدارية.

كما يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ أبريل 2018 .