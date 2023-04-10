شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: إطلاق منصة تأسيس الشركات يوليو المقبل لإنشائها فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه سيتم إطلاق المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل، وبمقتضاها يتمكن المستثمر من تأسيس شركته إلكترونيا في دقائق، مضيفا أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير لموقع خريطة الاستثمارية في مصر، وهي الخريطة التي أنشأتها مصر في 2017 بهدف وضع كل الخطط والمشروعات والأماكن الاستثمارية في مصر بها، وسيتم دعوة القطاع الخاص لوضع الفرص الاستثمارية على هذه الخريطة لدعوة المستثمرين لرؤية فرصهم الاستثمارية.

وجاء ذلك خلال حفل إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وباسل رحمي، رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من مسؤولي الدولة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال حسام هيبة، في كلمته، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وتبذل جهودا مضنية وتتحرك بشكل فعال وقوي على الأرض لتخطي هذه التحديات، ومحاولات جادة لوضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن هدف الهيئة الرئيسي الآن هو حل مشاكل المستثمرين، والتعامل معها بشكل سريع أسرع مما تقره اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن هدفه هو حصول المستثمر على حقه بشكل أني، مشيداً بدعم مجلس الوزراء في هذا الصدد، معلنا عن حل مشاكل 80% من المستثمرين قبل 30 يونيو المقبل.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال، وبلغ عدد القروض المصغرة التي قدمتها 711 ألف قرض، بقيمة 7 مليارات جنيه، فيما تبلغ المحفظة النشطة للجمعية 4 مليار جنيه، ويبلغ عدد فروع المشروع التي تقدمه 110 في 22 محافظة.

وأضاف هنو، أن الجمعية لها باع كبير كذلك في مجال التدريب، وقامت الجمعية من خلال مركز التدريب الفنى التابع لها بتدريب 11 ألف متدرب في الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى أنشطة الجمعية الداعمة للصناعة والهادفة إلى تشجيع الاستثمار.

ومن جانبه أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تتعامل مع المستثمرين بشكل إيجابي، وتقدم لهم كافة أوجه الدعم، وحريصة أن تكون بيئة الأعمال بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، ومحفزة للمستثمرين المصريين.

وفي سياق متصل، قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة حريصة على دعم الصناعة، وهناك اتجاه لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد، والذي سيقوم على توحيد جهات إصدار التراخيص والسياسات المتعلقة بالصناعة قريبا، مشيراً إلى أنه سيدعو رجال الأعمال، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات للمشاركة في الحوار المجتمعي حول القانون.

جدير بالذكر، حضر حفل إفطار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، كل من السفير محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، والسفير أشرف منير، نائب وزير الخارجية لشئون دول أمريكا اللاتينية، والسفير أحمد بكر، مساعد نائب وزير الخارجية لشئون دول أفريقيا الوسطى، والسفير الدكتور اكسل وابنهورس سفير أستراليا، والسفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة، والسفير ايفان جوكل، سفير دولة التشيك، والسفيرة اليسا جويسو، سفيرة دولة بوركينا فاسو، وممثلي سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا، واليابان، والسويد، والهند، ورومانيا، وكوت ديفوار، وسلوفاكيا، وبيلاروسيا، وممثلى بعض الجهات المانحة في مقدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID، والوكالة الألمانية للتنميةGIZ، والاتحاد الاوروبى EU، والأمم المتحدة UN.