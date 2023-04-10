شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث الاستثمارات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالانفو جراف، أهم المعلومات المتعلقة المصنع الجديد وفقا لما يلي :

- بلغت استثمارات المشروع نحو 110 مليون دولار أمريكي.

- يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهريا.

- يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين على مدار العامين المقبلين على أن تبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024.

- يوفر المشروع الجديد فرص عمل تتجاوز 700 فرصة مباشرة وغير مباشرة.

- من المخطط أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في منتصف 2025.

- البدء في المراحل الإنشائية للمشروع خلال الشهور المقبلة لافتتاح المصنع بشكل رسمي.