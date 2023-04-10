الاقتصاد

تعرف على أحدث الاستثمارات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد -  

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالانفو جراف، أهم المعلومات المتعلقة المصنع الجديد وفقا لما يلي :

 

- بلغت استثمارات المشروع نحو 110 مليون دولار أمريكي. 

 

- يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهريا. 

 

- يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين على مدار العامين المقبلين على أن تبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024. 

 

- يوفر المشروع الجديد فرص عمل تتجاوز 700 فرصة مباشرة وغير مباشرة. 

 

- من المخطط أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في منتصف 2025. 

 

- البدء في المراحل الإنشائية للمشروع خلال الشهور المقبلة لافتتاح المصنع بشكل رسمي.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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