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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث الاستثمارات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالانفو جراف، أهم المعلومات المتعلقة المصنع الجديد وفقا لما يلي :
- بلغت استثمارات المشروع نحو 110 مليون دولار أمريكي.
- يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهريا.
- يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين على مدار العامين المقبلين على أن تبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024.
- يوفر المشروع الجديد فرص عمل تتجاوز 700 فرصة مباشرة وغير مباشرة.
- من المخطط أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في منتصف 2025.
- البدء في المراحل الإنشائية للمشروع خلال الشهور المقبلة لافتتاح المصنع بشكل رسمي.