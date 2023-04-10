اتفاقية بين «هدف» و«لوسد» لتأهيل الشباب في صناعة السيارات الكهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض أمس اتفاقية مع شركة لوسد المحدودة؛ لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية؛ وتنفيذ برامج تدريبية أسهمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراستها واعتمادها لتلبية احتياجات القطاع وتحقيق الاستدامة؛ وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل؛ ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود. وتأتي اتفاقية الدعم التي وقعها مدير عام الصندوق تركي الجعويني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لوسد في منطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان. امتدادا لمذكرة تعاون سابقة والتي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري في صناعة السيارات الكهربائية؛ ودعما لتمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية والتخصصية. وتقتضي اتفاقية الدعم؛ مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة العربية السعودية؛ لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية باعتباره من القطاعات الواعدة والهامة للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المكتسبات والمقدرات المحلية. اتفاقية تدريب في قطاع صناعة السيارات الكهربائية: أطراف الاتفاقية





صندوق تنمية الموارد البشرية



شركة لوسد المحدودة



الأهداف:



دعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية.



تلبية احتياجات القطاع وتحقيق الاستدامة.



تمكين أبناء الوطن من الوظائف النوعية.



التفاصيل:



مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة.



تنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية للعمل في صناعة السيارات الكهربائية.



الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المكتسبات والمقدرات المحلية.

الأهداف:التفاصيل:

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