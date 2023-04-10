تطوير مهارات المنشآت متسارعة النمو بالشراكة مع وادي السيليكون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تحت مظلة برنامج طموح، بالشراكة مع مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة، برنامجا متخصصا للمنشآت متسارعة النمو؛ بهدف تطوير مهاراتها القيادية والمعرفية بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال ريادة الأعمال؛ وذلك للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في دفع نمو المنشآت ومواجهة التحديات التي تواجهها خلال مسيرة نموها.

وأفادت منشآت في بيان أمس بأن البرنامج الذي يستهدف 50 منشأة خلال فترة زمنية تستمر ثلاثة أشهر، يعمل على تزويد المنشآت متسارعة النمو المشاركة بالخبرات والمعارف اللازمة لصقل إمكاناتهم في عدة مجالات لدعمها للتوسع في قدراتها الرقمية والاستفادة من تجارب المديرين التنفيذيين والمستثمرين من وادي السليكون في أمريكا الذين سيشاركون تجاربهم الواقعية لمساعدة المنشآت للنمو والتوسع وتعزيز تطور منشآتهم بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

ويعد مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون من أهم الجهات التي تقدم الاستشارات للشركات الناشئة حول العالم، من خلال مساندة العملاء في اكتشاف الاتجاهات والتقنيات الحديثة للمنشآت متسارعة النمو، والتعرف على أهم الخبراء والمتخصصين الذين يمتلكون رؤى فريدة تساعدهم في بناء إستراتيجيات ناجحة.

ودعت «منشآت» الشركات الراغبة بالاستفادة، إلى زيارة الموقع الرسمي لبرنامج طموح والتأكد من تحقق جميع الشروط وتقديم طلب الانضمام قبل انتهاء فترة التسجيل 15 مايو، من خلال رابط المنصة: (https://tomoh.sa/).

برنامج متخصص للمنشآت متسارعة النمو:

