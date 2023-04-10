تطوير مهارات المنشآت متسارعة النمو بالشراكة مع وادي السيليكون

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وأفادت منشآت في بيان أمس بأن البرنامج الذي يستهدف 50 منشأة خلال فترة زمنية تستمر ثلاثة أشهر، يعمل على تزويد المنشآت متسارعة النمو المشاركة بالخبرات والمعارف اللازمة لصقل إمكاناتهم في عدة مجالات لدعمها للتوسع في قدراتها الرقمية والاستفادة من تجارب المديرين التنفيذيين والمستثمرين من وادي السليكون في أمريكا الذين سيشاركون تجاربهم الواقعية لمساعدة المنشآت للنمو والتوسع وتعزيز تطور منشآتهم بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
ويعد مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون من أهم الجهات التي تقدم الاستشارات للشركات الناشئة حول العالم، من خلال مساندة العملاء في اكتشاف الاتجاهات والتقنيات الحديثة للمنشآت متسارعة النمو، والتعرف على أهم الخبراء والمتخصصين الذين يمتلكون رؤى فريدة تساعدهم في بناء إستراتيجيات ناجحة.
ودعت «منشآت» الشركات الراغبة بالاستفادة، إلى زيارة الموقع الرسمي لبرنامج طموح والتأكد من تحقق جميع الشروط وتقديم طلب الانضمام قبل انتهاء فترة التسجيل 15 مايو، من خلال رابط المنصة: (https://tomoh.sa/).
برنامج متخصص للمنشآت متسارعة النمو:
- أطلقته «منشآت» تحت مظلة برنامج طموح
- بالشراكة مع مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون.
- يستهدف 50 منشأة.
- الفترة الزمنية 3 أشهر.
- انتهاء فترة التسجيل 15 مايو.
- تقديم الطلب: https://tomoh.sa/.
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