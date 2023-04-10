غرفة الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية، نظمت محاضرة حول خطوات إنشاء المتجر الالكتروني، التي تبدأ بتحليل الفكرة الريادية وإنشاء واختيار نموذج العمل المناسب. واستعرضت المحاضرة خطوات الاطلاع على نماذج النمو وإنشاء رسم بياني للنمو المتوقع، وتحديد نوع المتجر، وتحديد طرق التطوير، وطريق إيصال المنتج، ومراحل حياة الشركات الناشئة التي تبدأ بصياغة الفكرة والتحدث عنها للجميع، والوصول لمنتج ملائم للسوق وقابل للنمو، والوصول إلى قناة تسويقية مناسبة، كما تناولت الأساليب التي تساعد في الوحدة الاقتصادية.

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