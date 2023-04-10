الاقتصاد

15 فرصة استثمارية دائمة

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- بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية دائمة طرحتها أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة جزر فرسان، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأوضح رئيس بلدية جزر فرسان المهندس مشاري الحاذق، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزا لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة جزر فرسان، التي تعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنويا أعدادا كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

ودعا الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي «فرص» عبر الرابط furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية «فرص».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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