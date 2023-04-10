15 فرصة استثمارية دائمة

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وأوضح رئيس بلدية جزر فرسان المهندس مشاري الحاذق، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزا لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة جزر فرسان، التي تعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنويا أعدادا كبيرة من السائحين خلال هذا العام.
ودعا الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي «فرص» عبر الرابط furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية «فرص».
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