شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك باجتماعات فريقي التجارة الالكترونية وقانون الإفلاس في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المنتظر أن تشارك المملكة في أعمال الدورة الـ(63) لاجتماعات الفريق العامل الرابع المعني «بالتجارة الالكترونية» ضمن دورات واجتماعات الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» في نيويورك، خلال الفترة (10-14 أبريل 2023 )، وستتناول الدورة «معاملات البيانات الرقمية وعقود البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة في التعاقد».

وفي الفترة من (17-20 أبريل 2023م) ستشارك المملكة في أعمال الدورة الـ(62) لاجتماعات الفريق العامل الخامس المعني بقانون الإفلاس، إلى جانب المشاركة في أعمال الدورة (42) للفريق العامل السادس المعني بـ «مستندات النقل المتعدد للوسائط القابلة للتداول» خلال الفترة (8-12 مايو 2023م).

وستشارك اللجنة التنسيقية التي تضم في عضويتها وزارات (العدل، والخارجية، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجنة الإفلاس، ستشارك في أعمال الدورة السنوية للجنة «الأونسيترال» مطلع يوليو المقبل في مدينة فيينا.