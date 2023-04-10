شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك باجتماعات فريقي التجارة الالكترونية وقانون الإفلاس في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي الفترة من (17-20 أبريل 2023م) ستشارك المملكة في أعمال الدورة الـ(62) لاجتماعات الفريق العامل الخامس المعني بقانون الإفلاس، إلى جانب المشاركة في أعمال الدورة (42) للفريق العامل السادس المعني بـ «مستندات النقل المتعدد للوسائط القابلة للتداول» خلال الفترة (8-12 مايو 2023م).
وستشارك اللجنة التنسيقية التي تضم في عضويتها وزارات (العدل، والخارجية، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجنة الإفلاس، ستشارك في أعمال الدورة السنوية للجنة «الأونسيترال» مطلع يوليو المقبل في مدينة فيينا.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك باجتماعات فريقي التجارة الالكترونية وقانون الإفلاس في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.