معرض «كُم كُم»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذب الزوار في فعالية «فوانيس6» المقامة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة. ويحتوي المعرض على عشرين لوحة بطول 7 أمتار وعرض يصل إلى 3 أمتار معروضة بطريقة تفاعلية، تتضمن بعض الألعاب المكية القديمة مثل «الكُم كُم ، والبربر، والكيرم والبلوت ، ونط الحبل، والمدوان»، كما يتضمن المعرض لوحات للحارات المكية قديما، والتي تحكي الحياة وملامح الحياة الاجتماعية التي كان يعيشها الأهالي، حيث تقدم للزائر نبذة عن الحياة التي كان يعيشها سكان الحارات القديمة، واستشعاره لحقبة زمنية مضت.

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