100 ألف زائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 100 الف زائر من أهالي وزوار مدينة جدة توافدوا على فعاليات الليالي الرمضانية للتسوق المقامة حاليا بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، وتستمر حتى الـ20 من شهر رمضان الجاري.

وتحفل الفعالية بالعديد من البرامج والأمسيات الرمضانية الماتعة في عالم التسوق من تخفيضات وعروض على مجموعة واسعة من المنتجات يقدمها نحو 100 علامة تجارية وأكثر من 100 عارض من تجار التجزئة والجملة.

وتأتي الفعالية بغية تنشيط الحركة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في شهر رمضان المبارك بجانب العروض والتخفيضات التي يقدمها العارضون.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يوميا من 2:30 ظهرا وحتى 5:30 مساء ومن 9:30مساء وحتى 2:30 ليلا في شهر رمضان.