شكرا لقرائتكم خبر 13 شركة مؤهلة للمنافسة على رخص الكشف لموقعي محدد والردينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس، أسماء 13 شركة مؤهلة لمرحلة التأهيل المسبق المشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في كل من موقعي «محدد» و»الردينية»، وذلك بعد إعلان الوزارة أخيرا عن مراحل المنافسة على رخص الكشف التعدينية لخمسة مواقع للعام 2023، عن خامات النحاس، والزنك والفضة والرصاص.

وأوضحت الوزارة أن المتنافسين المؤهلين لرخصة الكشف في موقعي «محدد» والردينية هم: شركة أفريكان رينو للمعادن المحدودة، وشركة الارا السعودية فيتشرز، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) وشركة باريك فولد، وشركة إي أرجي العربية المحدودة، وشركة موشيكو ريسورسيس، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة بالمادين المحدودة، وشركة فيداننا ليميتد وتحالف شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده (ارتار) وشركة الذهب والمعادن المحدودة، وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين وشركة نورين للتعدين، وشركة بانورو ماتور از لیمیند، وتحالف روبال رود وشركة إم إس في القابضة.

وأضافت الوزارة أن موقع «محدد» يغطي مساحة 130 كلم2، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، كما يغطي موقع «الردينية « مساحة 75 كلم2، ويضم رواسب خام الرنك والفضة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان عن أسماء المتنافسين المؤهلين للحصول على رخصة الكشف الموقعي «محدد» والردينية يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة، كما أعلنت الوزارة عن استقبال العروض من المتنافسين المتأهلين إلى نهاية شهر مايو 2023، ومن المخطط إعلان نتيجة الشركة الفائزة في يونيو 2023 وسيتعين على المؤطين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية وتقديم خطة أثر بيئة واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للموقع بما يسهم في نمو هذه المناطق.

وأوضحت الوزارة أن المجال مازال مفتوحا للتقديم على المنافسات الثلاث لموقع أم حديد وبئر عمق وجيل صهايية، ومن المخطط إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين في يونيو 2023.

أسماء الشركات المؤهلة للمنافسة:







شركة أفريكان رينو للمعادن المحدودة.



شركة الارا السعودية فيتشرز.



شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك).



شركة باريك فولد.



شركة إي أرجي العربية المحدودة.



شركة موشيكو ريسورسيس.



شركة التعدين العربية السعودية (معادن).



شركة بالمادين المحدودة.



شركة فيداننا ليميتد.



تحالف شركة (ارتار) وشركة الذهب والمعادن المحدودة.



تحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين وشركة نورين للتعدين.



شركة بانورو ماتور از ليميند.



تحالف روبال رود و شركة إم إس في القابضة.



موقع محدد





يغطي مساحة 130 كلم2



يحتوي على رواسب خامات النحاس، الزنك، الذهب، الرصاص.



موقع الردينية





يغطي مساحة 75 كلم2.



يضم رواسب خام الرنك والفضة.



مراحل المنافسة