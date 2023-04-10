187 ألف عملية فحص لأنشطة النقل في مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر مارس، أكثر من 187 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال مارس 2023.

وأوضحت الهيئة في تقرير أمس أن الحملات نتج عنها 185 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 182 ألف عملية فحص لمركبات النقل، و579 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 2,520 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 2,015 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و5 زيارات ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 33.9 ألف مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 7.7 آلاف مخالفة، بينما سجلت الفرق 46 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و18 ملاحظة على محطات النقل السككي، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي مارس 88 % بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98%، و100% لأنشطة النقل السككي.

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة «منشآت»، وأخيرا نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار «أفراد».

يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر مارس، حيث بلغت 10.5 آلاف مخالفات، تليها منطقة الرياض بـ 8.7 آلاف مخالفات، ثم منطقة الشرقية لتسجل 6.8 آلاف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2.3 ألف مخالفة.

الفحص:







النقل البري 185,688 عملية



النقل البحري 2,015 عملية



الضبط:





النقل البري 33,973 مخالفة محررة، 7,729 مخالفة رصد آلي



النقل البحري 46 مخالفة



النقل السككي 18 ملاحظةً



الامتثال:





النقل البري 88 %



النقل البحري 98%



النقل السككي 100%



المخالفات: