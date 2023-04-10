187 ألف عملية فحص لأنشطة النقل في مارس

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وأوضحت الهيئة في تقرير أمس أن الحملات نتج عنها 185 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 182 ألف عملية فحص لمركبات النقل، و579 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 2,520 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 2,015 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و5 زيارات ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.
ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 33.9 ألف مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 7.7 آلاف مخالفة، بينما سجلت الفرق 46 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و18 ملاحظة على محطات النقل السككي، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي مارس 88 % بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98%، و100% لأنشطة النقل السككي.
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة «منشآت»، وأخيرا نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار «أفراد».
يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر مارس، حيث بلغت 10.5 آلاف مخالفات، تليها منطقة الرياض بـ 8.7 آلاف مخالفات، ثم منطقة الشرقية لتسجل 6.8 آلاف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2.3 ألف مخالفة.
الفحص:
- النقل البري 185,688 عملية
- النقل البحري 2,015 عملية
الضبط:
- النقل البري 33,973 مخالفة محررة، 7,729 مخالفة رصد آلي
- النقل البحري 46 مخالفة
- النقل السككي 18 ملاحظةً
الامتثال:
- النقل البري 88 %
- النقل البحري 98%
- النقل السككي 100%
المخالفات:
- مكة المكرمة 10,509 مخالفات
- الرياض 8,705 مخالفات
- الشرقية 6,881 مخالفة
- المدينة المنورة 2,334 مخالفة
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