شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة تطلق منتدى منافع الأول استثمارا لمكانتي مكة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتشريف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان؛ تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة مساء اليوم الاثنين منتدى منافع الأول، الذي ترعاه شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار.

ويطمح منتدى منافع الأول إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج ضيوف الرحمن المتمثلة في إثراء تجربة الحاج، والوصول إلى 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج بحلول عام 2030، ودعم الشراكة الواعدة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يشارك في المنتدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والوزارات والهيئات والغرف السعودية.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الميزات التنافسية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ من خلال جلسات حوارية تستضيف كبار المسؤولين وصناع القرار، مما يسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمدينتين، وتعزيز دور مكة المكرمة والمدينة المنورة في دعم «برنامج صنع في السعودية» الهادف إلى تحفيز الصناعات الوطنية، من خلال «صنع في مكة المكرمة» و»صنع في المدينة المنورة»، وتمكين الشركات لزيادة مساهمتها الإجمالية في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع برنامج «شريك» أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وعبر رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة عبدالله بن صالح كامل عن امتنانه وشكره لرعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة لمنتدى منافع الأول بقوله «نعتز بدعم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونشكره عليها جزيل الشكر على رعايته الكريمة التي نستطيع أن نلمس أثرها على كل من عمل في منتدى منافع الأول، وأثمن كل الجهود والتسهيلات التي تقدمها أمارة منطقة مكة المكرمة للغرفة والقطاع الخاص، واعتبرهم أبرز شركاء نجاحنا دائما. كما ثمن تشريف الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمنتدى منافع الأول مباركا وداعما كعادته لكل ما يدعم الإبداع ويخلق فرصا جديدة في عالم الأعمال والقطاع الخاص».

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلى أهمية جلسات منتدى منافع لتعزيز التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص بما يدعم مكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة كمراكز جذب لفعاليات الأعمال في العالم الإسلامي، مضيفا «منتدى منافع الأول جاء معززا للاتفاقية الثلاثية بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة التجارية بالمدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وسيجمع تحت سقفه الخبراء وصناع القرار وأصحاب الأعمال من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج ضيوف الرحمن».