أكوا باور المشغل التجاري لشركة جزلة لتحلية المياه في الجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت شركة أكوا باور شهادة التشغيل التجاري لشركة جزلة لتحلية المياه في مدينة الجبيل.

وأوضحت أكوا باور، في بيان لها على تداول، أنها تسلمت من الشركة السعودية لشراكات المياه شهادة التشغيل التجاري لشركة جزلة لتحلية المياه الواقعة بمدينة الجبيل، مشيرة إلى أن المحطة تعمل بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة.

وأفادت الشركة أنها تمتلك حصة قدرها 40.2% في شركة جزلة لتحلية المياه، متوقعة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائجها المالية في الربع الثاني من عام 2023.

وذكرت أن مشروع شركة جزلة لتحلية المياه المحلاة يعتبر أول مشروع يطرح من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه في المنطقة الشرقية، حيث يحتوي المشروع على أربعة خزانات للمياه بسعة 600 ألف متر مكعب.

ولفتت إلى أنه على مستوى المحتوى المحلي، فقد ضخ المشروع قرابة 850 مليون ريال في الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي والإسهام بشكل أكثر فاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030.

شركة جزلة لتحلية المياه: أول مشروع يطرح من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه في الشرقية.

يحتوي المشروع على أربعة خزانات للمياه بسعة 600 ألف متر مكعب.

شركة جزلة لتحلية المياه:

