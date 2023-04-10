636 مليونا أرباح المراعي في الربع الأول

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وبلغ الربح التشغيلي 803 ملايين ريال في الربع الأول مقابل 547 مليون ريال في الربع المماثل بنمو %47. كما بلغ إجمالي الربح 1.6 مليار ريال في الربع الأول مقابل 1.33 مليار ريال في الربع المماثل بارتفاع 21%.
وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح إلى مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول، بالإضافة إلى دعم (لمرة واحدة) مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها المراعي، ومقدار هذه المكاسب والدعم للمرة الواحدة 149 مليون ريال (يمثل نموا بنسبة 35 % في صافي الربح على أساس سنوي).
واستقرار تكلفة السلع عالميا مقارنة بالتكاليف في أوقات سابقة وخاصة المتعلقة بالمواد الخام للأعلاف الزراعية (الذرة وفول الصويا والبرسيم) والتحكم الجيد في التكاليف، وخاصة للمبيعات والتسويق وكذلك للنفقات العامة والإدارية، بشكل كبير في نمو الأرباح التشغيلية.
النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسة:
- قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 8 % (ارتفعت الإيرادات بنسبة 6%) ونمو المبيعات على أساس سنوي قابلة تضخم في التكلفة، خاصة في سلع الألبان والأعلاف.
- قطاع المخبوزات: ارتفع صافي الربح بنسبة 29 % (ارتفعت الإيرادات بنسبة 9 %) بسبب النمو الإيجابي في حجم المبيعات والرافعة المالية للتكلفة الثابتة.
- قطاع الدواجن: أدى النمو الإيجابي في حجم المبيعات بسبب السعة الإضافية المتاحة إلى نمو الإيرادات بنسبة 25 % ونمو صافي الدخل الطبيعي المعدل بنسبة 38 %.
- الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة 16 مليون ريال مدفوعة بالأداء الزراعي المستقر مقارنة بخسارة 15 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
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