636 مليونا أرباح المراعي في الربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة المراعي إلى 636 مليون ريال في الربع الأول 2023 مقابل 422 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، بنسبة 51%، حسب النتائج المالية الأولية للشركة والمنشورة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 803 ملايين ريال في الربع الأول مقابل 547 مليون ريال في الربع المماثل بنمو %47. كما بلغ إجمالي الربح 1.6 مليار ريال في الربع الأول مقابل 1.33 مليار ريال في الربع المماثل بارتفاع 21%.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح إلى مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول، بالإضافة إلى دعم (لمرة واحدة) مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها المراعي، ومقدار هذه المكاسب والدعم للمرة الواحدة 149 مليون ريال (يمثل نموا بنسبة 35 % في صافي الربح على أساس سنوي).

واستقرار تكلفة السلع عالميا مقارنة بالتكاليف في أوقات سابقة وخاصة المتعلقة بالمواد الخام للأعلاف الزراعية (الذرة وفول الصويا والبرسيم) والتحكم الجيد في التكاليف، وخاصة للمبيعات والتسويق وكذلك للنفقات العامة والإدارية، بشكل كبير في نمو الأرباح التشغيلية.

النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسة:

