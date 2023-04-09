شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سهما يتحكمون فى 90% من مكاسب وول ستريت منذ بداية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحكم 20 سهماً فقط في حوالي 90% من مكاسب وول ستريت هذا العام والتي تقدر بـ2.36 تريليون دولار.

وبحسب بيانات Apollo Global Management التي نقلتها Financial Times، كان سهم Nvidia ضمن أبرز الأسهم التي حققت مكاسب هذا العام، إذ ارتفع بنحو 83%.

فيما قفز سهم Meta بنسبة 76%، وSalesforce بنحو 42%.

وارتفعت قيمة تلك الأسهم الثلاثة بجانب 17 سهم آخر داخل مؤشر S&P500 بنحو 2.05 تريليون دولار في 2023.

وقفزت قيمة Apple وحدها بنحو 600 مليار دولار أو 30% في الأشهر الثلاثة الماضية.

فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الأخرى في المؤشر بنحو 320 مليار دولار على مدار الفترة ذاتها وذلك بحسب يى ان بى سى عربية .