شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات الكهربائية تهدد مواقف سيارات بريطانيا بالانهيار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خبراء عن قلقهم من أن تتسبب الأوزان الثقيلة للسيارات الكهربائية في انهيار مواقف السيارات ذات الطوابق المتعددة في بريطانيا في ظل زيادة انتشار هذا النوع من المركبات.

ووفقاً لتقرير لـThe Telegraph، صرح مهندسون بأنه نتيجة للبنية التحتية القديمة لمواقف السيارات في المملكة المتحدة، فإن مقدار الوزن الذي يمكن أن تتحمله المبان يجب زيادته، كما أن صيانة المواقف لابد من تطويرها.

وقال كريس وابلز مهندس إنشائي واستشاري لمواقف السيارات: لا أريد أن أكون متشائماً للغاية، لكن يوجد بالتأكيد إمكانية لانهيار بعض مواقف السيارات القديمة التي في حالة سيئة.

كما صرح ستيف هولمز كبير المديرين التقنيين في شركة توريد البناء Sika بأن العديد من مواقف السيارات في بريطانيا لديها عيوب هيكلية نتيجة نقص عام في أعمال الصيانةبحسب سى ان بى سى عربية .

وتعد السيارات الكهربائية أكبر من حيث الوزن من نظيرتها العاملة بالوقود بسبب وزن البطاريات.

وعلى سبيل المثال، فإن وزن سيارة Ford F-150 Lightning الكهربائية أكبر بمقدار يتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف رطل من نظيرتها العاملة بالوقود.