شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعا بالبورصة خلال جلسة الأحد على رأسها "الاتصالات" بنسبة 1.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعي البنوك ومواد البناء بنسبة 0.7%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.5%.

كما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.4%، 0.4%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.072 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.28%، والعرب على 6.66%، واستحوذت المؤسسات على 21.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 86.3 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 90.2 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 16674 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19862 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6894 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2935 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.