وسائل إعلام تكشف: هل يصدر البنك المركزي 20 جنيها بلاستيكية مع عيد الفطر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة 20 جنيها من مادة "البوليمر"، حيث تردد أن البنك المركزي المصري ينوى طرحها مع عيد الفطر المبارك.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر مطلعة قولها إن التصميم المتداول لفئة 20 جنيها من مادة البوليمر غير صحيح، حيث تم إجراءات تعديلات على التصميم المتداول، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد لطرح فئة البنكنوت الجديدة فى الأسواق المصرية.

وتحمل فئة الـ20 جنيهًا المتداولة صورة لمسجد محمد على، وهو أحد المساجد الأثرية الهامة والشهيرة بالقاهرة، وأنشأه محمد على باشا، ويعد المسجد أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية، التى استخدمت فى تزيين وجه عدة عملات ورقية وفضية برسم صورته، مثل فئة 20 جنيهًا، وغيرها على مدار عدة عصور.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.