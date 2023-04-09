شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: نعمل على الانتهاء من المرحلة الـ3من مشروع ربط المبانى الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنه يتم العمل على الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع ربط المباني ومقرات الجهات الحكومية بشبكة اتصالات حديثة بتكنولوجيا الألياف الضوئية حتى المباني FTTB، لتوصيل عدد 18 ألف جهة حكومية للمرحلة الأولى وحتى الرابعة، وفقًا للجدول الزمني خلال وقت قياسي في ظل التحديات المتعلقة بانتشار الجهات على مستوى الجمهورية ووقوعها داخل نطاقات سكنية.

وأوضحت الشركة، أن مشروع ربط المباني ومقرات الجهات الحكومية بشبكة اتصالات حديثة بتكنولوجيا الألياف الضوئية يستهدف ربط أكثر من 31 ألف مبنى على مستوى جميع محافظات الجمهورية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات جنيه على مدار عمر المشروع.

أضافت المصرية للاتصالات، أن المرحلة الأولى والثانية اشتملت على توصيل كامل الجهات الحكومية بـ6 محافظات (بورسعيد، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء)، وكذا ربط الجهات المقدمة لخمس خدمات حيوية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية وهي (التموين، والتوثيق، والمرور، ونيابة المرور، والنيابة العامة).

وسبق أن وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية ‏للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول ‏الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا ‏للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى ‏الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية. ‏