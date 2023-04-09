شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: نعمل على الانتهاء من المرحلة الـ3من مشروع ربط المبانى الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الشركة، أن مشروع ربط المباني ومقرات الجهات الحكومية بشبكة اتصالات حديثة بتكنولوجيا الألياف الضوئية يستهدف ربط أكثر من 31 ألف مبنى على مستوى جميع محافظات الجمهورية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات جنيه على مدار عمر المشروع.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.