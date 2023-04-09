شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط.. 6% لخام برنت و6.7 % للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية الثالثة لها على التوالى، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 6%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6.7%.

وقال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، إن قرار"أوبك" بتقليص إنتاجها من النفط يسبب إزعاجًا لدول العالم الكبرى، التى تعتمد كليًا على النفط فى حياتها اليومية، ومجالاتها الصناعية.

وأضاف البهواشى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تخفيض إنتاج النفط الذى نشهده اليوم ليس التخفيض الأول، مضيفا:" حدث قبل ذلك في أكتوبر الماضي، حيث أننا تجاوزنا تخفيض إنتاج 3 ملايين و750 ألف برميل."

وتابع: " أعتقد أن هذا التخفيض سيؤثر على قلة المعروض، مما يؤدى لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير فى الفترة المقبلة، وهذه الخطوة جاءت نتيجة لعدة أسباب، حيث أن المؤشرات السلبية التى تصدر يومًا بعد يوم من كل المؤسسات المالية الدولية، تتوقع استمرار حالة الانكماش وتباطؤ النمو مع استمرار حالة الضبابية.

انتقدت الولايات المتحدة قرار منظمة "أوبك+"، بخفض إنتاج النفط بأكثر من مليونى ونصف مليون برميل يوميا، بداية من شهر مايو المقبل.

وأعلنت وزارة المالية الروسية انخفاض إيرادات النفط والغاز في الميزانية الروسية في يناير ــ مارس من العام الجاري بــ 45 بالمئة بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز.

وقال تقرير لوزارة المالية الروسية: "لقد بلغت إيرادات النفط والغاز في الميزانية 1,635 تريليون روبل ( حوالي 20,6 مليار دولار) بانخفاض 45 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف التقرير: "يعود السبب في هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى تراجع أسعار نفط خام "الأورال" الروسي وصادرات الغاز الطبيعي".

وأشار التقرير إلى أنه جرى استخدام أموال"صندوق الرفاه الوطني" لتغطية عائدات النفط والغاز غير المتحصل عليها لضمان استقرار نظام الميزانية في مواجهة التقلبات في عائدات النفط والغاز، موضحة أن تصحيح آلية تحديد الوعاء الضريبي الخاص بشركات النفط والغاز في روسيا والتخفيض التدريجي للخصومات السعرية لنفط خام "الأورال" سيسهمان في التعافي التدريجي للإيرادات الضريبية من قطاع النفط في النصف الثاني من هذا العام.

ولفتت المالية الروسية في تقريرها إلى أن الإيرادات غير النفطية والغازية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 4,042 ترليون روبل (50,8 مليار دولار تقريبا) بإنخفاض 4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.