تراجع سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، حيث هبط الجرام 20 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2007 دولارات بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بانخفاض قدره نحو 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.