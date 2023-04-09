شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها بالم هيلز للتعمير، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وجي بي أوتو، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات العرب للشراء، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 16678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2894 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 19885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.096% ليصل إلى مستوى 6912 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4425 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3514 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 150 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 8 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين عدد 30 ألف سهم، 300 ألف سهم، 750 ألف سهم، 904.9 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بي إنفستمنتس القابضة 490 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 6780 سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء الأولى عدد 1.6 مليون سهم خزينة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.44%، شراء الثانية 4.12 مليون سهم.