شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تطلق مبادرة حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هالة السعيد: 1.9 مليار جنيه قيمة الحافز المستهدف للمبادرة خلال 23/2024
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهداف الاستراتيجية للمبادرة والتي تتضمن تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإداراتها، بالإضافة إلى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها.
ومن جانبه أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى المعايير الأساسية للمبادرة والتي تشمل التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتخطيط عملية بناء القدرات، والشفافية والإفصاح العام، فضلا عن تخضير الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية.
ويشار إلى أن نتائج تقييم المبادرة في عامها الأول أسفرت عن فوز 19 محافظة بنسبة 83% من إجمالي المحافظات، وحصلت 6 محافظات على تقييم 100% وهي الجيزة، شمال سيناء، الشرقية، المنيا، المنوفية، وكفر الشيخ، كما حصلت 13 محافظة على نسبة تقييم تتراوح بين 75 إلى 92%.