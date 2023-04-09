سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال” تقريرًا عن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير، فحقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.