شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 9-4-2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات اليوم الأحد 9-4-2023 أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 99.58 جنيه للشراء، و100.55 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: