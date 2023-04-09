شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية الخاصة» تناقش ضوابط تسجيل المصانع والمكملات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعا موسعا مع الدكتورة رشا جلال مدير إدارة تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة وناقش الاجتماع الثاني للشعبة، القوانين والارشادات المنظمة للأغذية الخاصة وتسجيل المنتجات بالهيئة في ضوء قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.

وأكد محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة علي ضرورة عقد اجتماعات الشعب واللجان المختلفة بصفة دورية وأهمية المشاركة البناءة للسادة الاعضاء والخبراء وممثلي الهيئات والجهات ذات الصلة لمناقشه اهم الملفات والقضايا الخاصة بالقطاع.

وأضاف البسيوني، أن الغرفة تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت الغذائية بهدف استيفاء الإجراءات التصحيحية والعمل علي الاسراع للإدراج في القوائم البيضاء للهيئة.

ومن جانبه أشاد الدكتور عادل اسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة بجهود الغرفة في دعم ومساندة ملف نقل تبعية المكملات الغذائية لهيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها في ضوء القرار 13 لسنة 2021 .

وأوضح إسماعيل أن الاجتماع تناول العديد من الملفات الهامة والضرورية لمصنعي الأغذية الخاصة كالقرارات المنظمة والارشادات المطلوب تدوينها علي المنتجات والعبوات بجانب عملية تسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بكافة أنواعها.

وأضاف كما تم التعرف على المنتجات المعفاة من التسجيل كما تم ايضا مناقشه مسببات الحساسية وإيضاح ما هي البيانات التي يتم تدوينها لأثر للمواد المسببة للحساسية وكذلك بيانات البار كود.

وقال رئيس الشعبة، أنه تم الاتفاق مع الهيئة علي اعداد دليل مبسط للإرشادات للمصانع وشركات الأغذية الخاصة في كل ما يتعلق باختصاصات سلامة الغذاء من تسجيل المنتجات واستيفاء المنشآت للاشتراطات والانضمام للقائمة البيضاء للهيئة .

ومن الجدير بالذكر أن عدد مصانع الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية أعضاء غرفة الصناعات الغذائية 588 مصنع، من بينهم 21 شركة مكملات غذائية مسجلة بالقائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء حتى الآن فيما بلغت المنتجات المسجلة 5600 مكمل غذائي.