شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء تعلن تحديث القائمة البيضاء لمواقع تخزين القمح لتضم 3 مواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي العاشر، وذلك عن الفترة من 1 حتى 7 إبريل الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة السيد أحمد عيسى - وزير السياحة والآثار - وذلك يوم الاثنين الموافق 3 إبريل الجاري.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالإشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي يتبني فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

وفيما يخص أنشطة الإدارات المختلفة

قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بـ 93 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الأول لشهر إبريل 4 مصانع، كما استوفت 3 مصانع لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها للقائمة البيضاء.

وقامت الإدارة العامة للأغذية الخاصة بتسجيل عدد 40 منتج أغذية خاصة، وتم إصدار عدد 4 شهادات بيع حر لدولة الكويت، الإمارات والسودان خلال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للإدارة العامة للمجازر فقد قامت الإدارة بعدد 11 زيارة فحص، بواقع 3 زيارات معلنة، و8 زيارات غير معلنة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 52 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 6 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1233 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

كما تم القيام بحصر عدد 40 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة وذلك بمحافظات الإسكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، وشمال سيناء.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم تحديث القائمة البيضاء بعد إستيفاء عدد (2) موقع تخزين الأقماح لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المواقع المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى (3) مواقع، وقامت الإدارة بعمل 11 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز، بالإضافة إلى تسجيل 2 مضرب أرز .

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل عدد 3 وحدات طعام متنقلة، هذا وقد استوفت 5 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء.

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 5170 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل عدد 1883 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 24 زيارة رقابية بواقع 14 زيارة للفنادق، و10 زيارات للمطاعم، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 3 مطاعم.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد 43 زيارة، بواقع 25 زيارة فحص و18 زيارة تفتيشية، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي.

هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 1 محطة تعبئة، كما استوفت 4 منشآت ( 2 محطة تعبئة – 1 مورد –1 مركز تعبئة ) لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء .

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3650 رسالة بإجمالي 155000 طن.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1316 رسالة بإجمالي 260540 طن، تم رفض 16 رسالة منها.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 12 مأمورية رقابية للمخازن، وتم استيفاء عدد 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 210 مخزن .

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات، وتم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 36 محلب حتى الآن.

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 30 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 28 شكوى، وجاري فحص 2 شكوى.

كما قام فريق إدارة الشكاوى بشن حملات على عدد 133 منشأة بجميع محافظات الجمهورية تقوم ببيع ياميش رمضان للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة، كما تم شن حملات على عدد 62 منشأة تقوم ببيع كنافة وقطايف وتم سحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها.

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المعروضات وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فريق عمل فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بضبط 100 طبق لحم مفروم مضاف إليه ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، كما ثبت وجود مخالفة بين الوزن الفعلي والوزن المدون على العبوة، وتم تحرير محضر غش تجاري بالواقعة.

كما تم ضبط حوالى ربع طن مفروم دجاج يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي وبه تغير في اللون والخواص الطبيعية، وتم ضبط عدد 200 علبة زبادي منتهية الصلاحية داخل إحدى المنشآت الغذائية، وعدد 15عبوة مربى و22 عبوة عصير و200 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، كما تم فحص أغذية السجون بقسم أول طنطا وثان طنطا وكفر الزيات وتم تنفيذ 26 قرار نيابة.

كما قام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بشن حملة مشتركة مع مباحث التموين على عدد 4 منشآت لبيع المكملات الغذائية تنفيذًا لتوجيهات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وتم ضبط عدد من المكملات الغذائية الخاصة بلاعبي كمال الأجسام غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، وتم تحرير عدد 2 محضر جنح.

وقام فرع سان استيفانو بمحافظة الإسكندرية بشن حملة مشتركة برئاسة مباحث التموين على محلات بيع المكملات الغذائية، وتم المرور على عدد 32 منشأة وتم العثور على إجمالي عدد 1420 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنه 2018 وقرار وزير التموين رقم 45 لسنة 2022، وتم تحرير عدد 16 محضر حيال المنشآت المخالفة.

وقام فرع بورسعيد بشن عدد 7 حملات مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، أسفرت عن عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن أسعار ومحاضر خاصة بشهادات صحية، وتم إعدام مواد غذائية تظهر عليها علامات فساد.