شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار دولار صادرات مصر من الوقود فى 2022.. 10 مليارات منها للغاز المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الصادرات المصرية من الوقود بنهاية عام 2022، حيث قدرت بيانات الجهاز إجمالي الصادرات المصرية من الوقود نحو 17 مليار و22 مليون دولار، ارتفاعا من 12 مليار و781 مليون دولار في العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و240 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز، أن صادرات الغاز الطبيعي المسال كانت في صدارة ترتيب الصادرات المصرية من الوقود، حيث استحوذ على 10 مليارات و41 مليون دولار في نهاية عام 2022، مقابل 3 مليارات و903 مليون دولار عام 2021، بزيادة بلغت نحو 6 مليارات و138 مليون دولار، بينما كانت صادرات البترول الخام نحو 3 مليارات و39 مليون دولار عام 2022، ثم المنتجات البترولية وكانت صادرتها بقيمة 2 مليار و960 مليون دولار، وأخيرا الفحم وبلغت صادراته 49 مليون و968 ألف دولار.

ويقود الغاز المسال مؤشر الصادرات المصرية من عدة أشهر، حيث بلغت في ديسمبر الماضي فقط نحو مليار و226 مليون دولار، مقابل 860 مليون و40 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 406 مليون و440 ألف دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 47.3٪.