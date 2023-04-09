شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نسب تنفيذ توسعات ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعمال تطوير ميناء العين السخنة والذي من المخطط أن يصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين أسيا وأوروبا.

وجاءت نسب الإنجاز فى المشروع حتى الآن وفقا لما يلي:

بلغت نسبة التنفيذ ببعض المناطق 72% وانتهاء بعض أعمال الساحات ودخول مياه البحر الأحواض الجديدة.

بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 86%

بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 60%.

بلغت نسبة تنفيذ الأرصفة 76%

بلغت نسبة تنفيذ حواجز أمواج الميناء 88%.

بلغت نسبة تنفيذ الطرق الداخلية 49%.

ويشهد ميناء العين السخنة أعمال تطوير شاملة، حيث يتم إنشاء أرصفة جديدة ومناطق لوجيستية ومساحات تداول السلع، وتعميق غاطس السفن لـ 18 مترا تقريبا، تشمل رصيف الحاويات بطول (5584) متر وساحات تداول (6.600.000) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (7369) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع، بالإضافة إلى رصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع، ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع.