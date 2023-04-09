مكة وجدة تدخلان للمرة الأولى مؤشر المدن الذكية بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت مدينتا مكة المكرمة وجدة مؤشر IMD للمدن الذكية بالعالم لعام 2023 للمرة الأولى، محتلتين الترتيبين الرابع والخامس على التوالي، فيما حققت المدينة المنورة الترتيب السابع عربيا.

وحافظت مدينة الرياض على مركزها الثالث كأذكى مدينة عربية وفقا لمؤشر IMD، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وعلى المستوى العالمي للمؤشر حققت مدينة الرياض المرتبة الـ 30 ومدينة مكة المكرمة المرتبة 52 وجدة المرتبة 56 والمدينة المنورة المرتبة 85 وذلك من بين 141 مدينة في العالم.

وركز مؤشر IMD للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان نطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى الإسهام في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات الحديثة في بناء المدن الذكية.

وهذا المؤشر هو أحد المؤشرات العالمية التي تقيم جاهزية مدن العالم، كما أنه أداة قيمة للقادة وواضعي السياسات والباحثين لتقييم أداء المدن الذكية وتحديد مجالات التحسين، حيث يوفر إطارا شاملا لتقييم المدن عبر مجموعة من الأبعاد، بما في ذلك الأداء الاقتصادي والتقني وإجراءات الحوكمة.

وأسهمت الجهود الوطنية من الجهات كافة، وكذلك استخدام التقنيات المتقدمة في تحسين ترتيب المدن السعودية في مختلف المؤشرات الفرعية، ومن تلك الجهود المنصة الوطنية للمدن الذكية التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

ويعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD من أرقى معاهد إدارة الأعمال في العالم، ومرجعا مهما لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى للتنافسية بين الدول، كما يعد مرجعا أساسيا لدى صناع القرار على مستوى العالم لقياس أثر الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز مستويات الرفاهية وتحقيق التقدم وتعزيز جودة الحياة.

مؤشر IMD للمدن الذكية بالعالم لعام 2023

عربيا:







الرياض المركز 3



مكة المكرمة المركز 4



جدة المركز 5



المدينة المنورة المركز 7







الرياض المركز 30



مكة المكرمة المركز 52



جدة المركز 56



المدينة المنورة المركز 85



عالمياً

مؤشر IMD للمدن الذكية:





عدد المدن في المؤشر 141 مدينة.



أحد المؤشرات العالمية التي تقيم جاهزية مدن العالم.



أداة قيمة للقادة وواضعي السياسات والباحثين لتقييم أداء المدن الذكية وتحديد مجالات التحسين.



يوفر إطارا شاملا لتقييم المدن عبر مجموعة من الأبعاد بما في ذلك الأداء الاقتصادي والتقني وإجراءات الحوكمة.







كيفية إدراك السكان نطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية.



تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية.



الإسهام في سد الفجوة بين احتياجات السكان والتوجهات الحديثة في بناء المدن الذكية.



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