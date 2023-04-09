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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة قدمت مساحات مختلفة للعائلات، شملت العديد من الأنشطة والبرامج التي تنوعت بين المتعة والترفيه والتسوق، مستهدفة جميع الفئات العمرية، وإحياء للموروث الشعبي من خلال تقديم الأسر المنتجة للأكلات الشعبية المختلفة والتي يتميز بها أهالي مكة في موسم رمضان المبارك. وخصصت الفعالية مساحات مختلفة للأطفال ومنها ورش تعليمية للأطفال تحت شعار «استثمر في طفلك»؛ والتي تهدف إلى تنمية التوجهات الصحيحة للطفل، وتحقيق أهداف تربوية وتثقيفية، عبر تعزيز الثقة وإكسابه مجموعة من المهارات الإبداعية والفنية والعلمية، وركن الرائد الصغير لدعم مواهب الصغار والدخول لعالم التجارة، إضافة إلى الألعاب المختلفة لإدخال البهجة والسرور في نفوس الصغار.

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