المواصفات والمقاييس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل منذ بداية شهر رمضان حملة توعوية تحت شعار «نتفاداها»، تسعى من خلالها إلى نشر رسائل متنوعة لرفع وعي المستهلكين، وأهمية شراء المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية والاستخدامات الآمنة لها في شهر رمضان المبارك، حيث تستهدف الحملة أفراد المجتمع كافة بمختلف شرائحهم وفئاتهم. وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن أهداف الحملة تشمل تشجيع أفراد المجتمع وتحفيزهم لشراء المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية والحاصلة على علامة الجودة السعودية والالتزام بالتدابير الوقائية مثل الاستخدام الآمن للغاز وملحقاته، والأجهزة والتمديدات الكهربائية، والمنتجات البلاستيكية، والتأكد من وجود ملصق «تقييس» على الموازين التجارية، حيث نشرت المواصفات السعودية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الرسائل التوعوية.

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