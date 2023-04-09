شكرا لقرائتكم خبر وزارة التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعا المتحدث الرسمي للتجارة عبدالرحمن الحسين، أصحاب المتاجر الالكترونية إلى المسارعة في توثيق متاجرهم عبر المنصة، مبينا اشتراط ربط الحسابات البنكية للمتاجر الالكترونية؛ تعزيزا لموثوقية تعاملاتها، والقضاء على حالات النصب والاحتيال.
وأشار إلى أن تنفيذ إجراءات التوثيق بطريقة سهلة وميسرة الكترونيا عبر: https://business.sa ، مبينا أن الحصول على التوثيق للمتجر الالكتروني يتطلب وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التجارة ومجلس التجارة الالكترونية لتطوير إجراءات التوثيق.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.