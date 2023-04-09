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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت أن «منصة الأعمال» التابعة للمركز السعودي للأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل الوزارة لتوثيق المتاجر الالكترونية في المملكة بدلا من منصة «معروف».

ودعا المتحدث الرسمي للتجارة عبدالرحمن الحسين، أصحاب المتاجر الالكترونية إلى المسارعة في توثيق متاجرهم عبر المنصة، مبينا اشتراط ربط الحسابات البنكية للمتاجر الالكترونية؛ تعزيزا لموثوقية تعاملاتها، والقضاء على حالات النصب والاحتيال.

وأشار إلى أن تنفيذ إجراءات التوثيق بطريقة سهلة وميسرة الكترونيا عبر: https://business.sa ، مبينا أن الحصول على التوثيق للمتجر الالكتروني يتطلب وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التجارة ومجلس التجارة الالكترونية لتطوير إجراءات التوثيق.