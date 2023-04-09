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وزارة التجارة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت أن «منصة الأعمال» التابعة للمركز السعودي للأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل الوزارة لتوثيق المتاجر الالكترونية في المملكة بدلا من منصة «معروف».

ودعا المتحدث الرسمي للتجارة عبدالرحمن الحسين، أصحاب المتاجر الالكترونية إلى المسارعة في توثيق متاجرهم عبر المنصة، مبينا اشتراط ربط الحسابات البنكية للمتاجر الالكترونية؛ تعزيزا لموثوقية تعاملاتها، والقضاء على حالات النصب والاحتيال.

وأشار إلى أن تنفيذ إجراءات التوثيق بطريقة سهلة وميسرة الكترونيا عبر: https://business.sa ، مبينا أن الحصول على التوثيق للمتجر الالكتروني يتطلب وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التجارة ومجلس التجارة الالكترونية لتطوير إجراءات التوثيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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